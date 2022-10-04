Польша требует от Германии возмещения военного ущерба
Польша официально заявила о своем требовании возмещения ущерба за Вторую мировую войну от Германии после противоречивого отчета оценки ущерба от нацистского режима, примерно в 1,3 триллиона долларов. Такими данными делится Bloomberg.
Министр иностранных дел Польши Збигнев Рау подписал дипломатическую ноту о возмещении ущерба, которая теперь будет передана правительству в Берлине.
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок должна посетить Варшаву во вторник, и Рау обсудит этот вопрос в ходе переговоров с ней, сообщил журналистам его пресс-секретарь Лукаш Ясина.
Но канцлер Германии Олаф Шольц отклонил требование в соответствии с политикой Германии, заявив, что вопрос давно урегулирован в соответствии с международным правом. Правящая в Польше партия «Право и справедливость» усилила и ужесточила свою риторику в адрес Германии за год до выборов, на которых она будет баллотироваться на третий срок.
Ущерб Ленинграду от нацистской блокады в Великую Отечественную войну оценивается в 35,3 триллиона рублей по текущему курсу. Такую сумму озвучил прокурор Санкт-Петербурга Виктор Мельник во время первого судебного заседания о признании блокады города геноцидом советского народа.
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