Российский тест для диагностики туберкулеза впервые включили в методические рекомендации ВОЗ

Российский тест для диагностики туберкулеза был впервые включен в методические рекомендации ВОЗ, об этом сообщила главный внештатный фтизиатр Минздрава России Ирина Васильева.

Отечественный инновационный тест для диагностики туберкулеза и выявления пациентов с высоким риском развития активного туберкулезного процесса впервые попал в консолидированные методические рекомендации ВОЗ, которые являются основным и главным предписанием для всемирного врачебного сообщества.

Диаскинтест (аллерген туберкулезный рекомбинантный) — инновационный продукт, представляющий собой кожный тест для выявления инфицирования микобактериями туберкулеза. Отсутствие ложноположительных результатов при его использовании позволяет с точностью установить наличие инфекции, что позволяет своевременно провести профилактику или выявить активный туберкулез на ранней стадии. Особенно это важно для детского населения.

В России данный тест для скрининга на туберкулез применяется с 2008 года, а в 2017 году его включили как обязательный в приказ Минздрава России по проведению профилактических осмотров.

realnoevremya.ru / Максим Платонов

После того как тест включили в методические рекомендации ВОЗ, многие страны смогли получить детальную информацию об инновационном российском продукте. И ряд государств уже начал применять его. В Минздраве надеются, что география его применения будет расширяться, он станет одним из основных инструментов в диагностике и лечении туберкулеза во всем мире.



Следует отметить, что Диаскинтест — это альтернатива анализу с высвобождением гамма-интерферона — IGRA–тестами, которые существенно дороже туберкулиновой кожной пробы и требуют специального лабораторного оснащения, а еще высокой квалификации персонала.

Важную роль во включении российского теста в методрекомендации сыграло клиническое исследование, проведенное на базе НМИЦ фтизиопульмонологии и инфекционных болезней Минздрава России, результаты которого получили признание международного экспертного сообщества. Таким образом, российский продукт получил заслуженное мировое признание.

Российские ученые Федерального медико-биологического агентства в июле разработали универсальную вакцину для профилактики оспы, в том числе актуальных штаммов оспы обезьян.



Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».



Илина Хакимова