В России разработали вакцину для профилактики оспы, в том числе оспы обезьян

Специалисты Федерального медико-биологического агентства разработали универсальную вакцину для профилактики оспы, в том числе актуальных штаммов оспы обезьян. Об этом заявили в пресс-службе агентства.

Сейчас идет подготовка к доклиническим исследованиям ее эффективности, пишет ТАСС.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Ранее директор Научно-клинического центра прецизионной и регенеративной медицины Института фундаментальной медицины и биологии КФУ Альберт Ризванов заявлял, что текущее развитие ситуации с оспой обезьян в России не требует каких-то масштабных кампаний, например, поголовной вакцинации населения. Пока эпидемиологический порог, который бы обосновал кардинальные меры, не преодолен. Ризванов отметил, что в стране есть вакцины от натуральной оспы, при необходимости можно развернуть дополнительное производство.



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Татьяна Леухина