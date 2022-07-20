Новости общества

08:04 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В России разработали вакцину для профилактики оспы, в том числе оспы обезьян

07:56, 20.07.2022
В России разработали вакцину для профилактики оспы, в том числе оспы обезьян
Фото: realnoevremya.ru (архив)

Специалисты Федерального медико-биологического агентства разработали универсальную вакцину для профилактики оспы, в том числе актуальных штаммов оспы обезьян. Об этом заявили в пресс-службе агентства.

Сейчас идет подготовка к доклиническим исследованиям ее эффективности, пишет ТАСС.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Ранее директор Научно-клинического центра прецизионной и регенеративной медицины Института фундаментальной медицины и биологии КФУ Альберт Ризванов заявлял, что текущее развитие ситуации с оспой обезьян в России не требует каких-то масштабных кампаний, например, поголовной вакцинации населения. Пока эпидемиологический порог, который бы обосновал кардинальные меры, не преодолен. Ризванов отметил, что в стране есть вакцины от натуральной оспы, при необходимости можно развернуть дополнительное производство.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Татьяна Леухина
ОбществоМедицина

Новости партнеров

комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также