В России с начала года выдали более 758 тысяч ипотечных кредитов

За восемь месяцев 2022 года в России выдали более 758 тысяч ипотечных кредитов, сообщил в понедельник министр строительства и ЖКХ России Ирек Файзуллин.



— В целом за восемь месяцев выдано 758,3 тыс. ипотечных кредитов на 2,7 трлн рублей. По льготной и сельской ипотеке наблюдаем снижение выдачи кредитов, — отметил он.

По словам Файзуллина, согласно опросам, большая часть граждан желает жить в своем доме, поэтому важно сделать такое жилье доступным, сообщает ТАСС.

Фото: realnoevremya.ru

Сегодня Файзуллин доложил, что с начала 2022 года около 2,4 млн семей в России смогли улучшить свои жилищные условия. За восемь месяцев этого года из 2 млн кв. м аварийного жилья переселились 122,4 тыс. человек.



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Маргарита Головатенко