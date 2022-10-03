Около 2,4 млн российских семей улучшили жилищные условия с начала 2022 года

С начала 2022 года около 2,4 млн семей в России смогли улучшить свои жилищные условия, сообщил министр строительства и ЖКХ России Ирек Файзуллин на открытом диалоге в Совете Федерации.



— Сегодня, по текущей информации, мы сдали более 70 млн кв. м, идет процесс ввода жилья с опережением, 2,4 млн семей улучшили жилищные условия, — приводит его слова ТАСС.

По его словам, за восемь месяцев этого года из 2 млн кв. м аварийного жилья переселились 122,4 тыс. человек. За это время благоустроено 5 886 дворов и общественных пространств, в работе еще 3 329 территорий. Градостроительный потенциал в России на 1 сентября составляет 248,9 млн кв. метров.

Фото: realnoevremya.ru

Татарстан оказался на 62-м месте в рейтинге регионов по доступности покупки семьями жилья в ипотеку. Доля семей в республике, которые могли купить квартиру в ипотеку в 2022 году, составляет 25,5%. По сравнению с прошлым годом она снизилась на 2,6% — в 2021 году 28,1% татарстанских семей могли позволить приобрести жилье в ипотеку.

Первое место в рейтинге занял Ямало-Ненецкий автономный округ — здесь доля семей, которые могут купить квартиру в ипотеку в текущем году, составляет 71,6%. Второе и третье место у Магаданской (65,7%) и Ленинградской областей (48,2%).

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Маргарита Головатенко