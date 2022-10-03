У мобилизованных татарстанцев на днях начнется военная подготовка — видео
У мобилизованных татарстанцев начинается новый этап подготовки — боевое слаживание, о предстоящем обучении рассказал командир Казанского высшего танкового командного Краснознаменного училища Кирилл Кулаков.
На днях у мобилизованных начнется военная подготовка, которая будет состоять из четырех частей занятий — они будут проходить ежедневно по десять часов. Подготовка будет направлена на восстановление ранее приобретенных навыков и освоение военной специальности, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.
Чтобы укрепить боевой дух и поднять настроение мобилизованных татарстанцев, организовали большой концерт. Патриотическую программу подготовили оркестр «Казан Нуры» и солисты казанской филармонии.
Из Казани в рамках первой волны частичной мобилизации призвали более 800 солдат и офицеров.
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