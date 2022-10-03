У мобилизованных татарстанцев на днях начнется военная подготовка — видео

Фото: кадр видео/ТНВ

У мобилизованных татарстанцев начинается новый этап подготовки — боевое слаживание, о предстоящем обучении рассказал командир Казанского высшего танкового командного Краснознаменного училища Кирилл Кулаков.



На днях у мобилизованных начнется военная подготовка, которая будет состоять из четырех частей занятий — они будут проходить ежедневно по десять часов. Подготовка будет направлена на восстановление ранее приобретенных навыков и освоение военной специальности, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

Чтобы укрепить боевой дух и поднять настроение мобилизованных татарстанцев, организовали большой концерт. Патриотическую программу подготовили оркестр «Казан Нуры» и солисты казанской филармонии.

Из Казани в рамках первой волны частичной мобилизации призвали более 800 солдат и офицеров.



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Маргарита Головатенко