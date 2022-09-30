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В Татарстане под суд пойдет иностранец, пытавшийся дать 10 тысяч долларов в качестве взятки на таможне

15:44, 30.09.2022
В Татарстане под суд пойдет иностранец, пытавшийся дать 10 тысяч долларов в качестве взятки на таможне
Фото: realnoevremya.ru

Татарский транспортный прокурор утвердил обвинительное заключение против иностранца из Ашхабада по уголовному делу о покушении на дачу взятки сотруднику таможни в аэропорту Казани, сообщили в Приволжской транспортной прокуратуре.

Иностранец незаконно пронес через таможенную границу иностранную валюту — 10 тыс. долларов США, что эквивалентно 603 тыс. рублей. Мужчину задержали.

Чтобы избежать привлечения к административной ответственности, иностранец пытался передать сотруднику таможни эти же деньги в качестве взятки за незаконное бездействие, но тот отказался.

Фото: realnoevremya.ru

Уголовное дело направили в Лаишевский районный суд Татарстана для рассмотрения по существу.

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Маргарита Головатенко
Общество Татарстан

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