В Татарстане под суд пойдет иностранец, пытавшийся дать 10 тысяч долларов в качестве взятки на таможне
Татарский транспортный прокурор утвердил обвинительное заключение против иностранца из Ашхабада по уголовному делу о покушении на дачу взятки сотруднику таможни в аэропорту Казани, сообщили в Приволжской транспортной прокуратуре.
Иностранец незаконно пронес через таможенную границу иностранную валюту — 10 тыс. долларов США, что эквивалентно 603 тыс. рублей. Мужчину задержали.
Чтобы избежать привлечения к административной ответственности, иностранец пытался передать сотруднику таможни эти же деньги в качестве взятки за незаконное бездействие, но тот отказался.
Уголовное дело направили в Лаишевский районный суд Татарстана для рассмотрения по существу.
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