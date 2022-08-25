Назначенного главой Минпромторга ЛНР Тимура Саматова освободили от должности в Татарстане

Назначенного главой Минпромторга Луганской Народной Республики Тимура Саматова освободили от должности заместителя министра промышленности и торговли Татарстана. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр региона Алексей Песошин.

— Освободить 29 августа 2022 года Саматова Тимура Ильгизовича от замещаемой должности заместителя министра промышленности и торговли Республики Татарстана по соглашению сторон, — говорится в документе. Ее он занимал с 2016 года.

О том, что глава ЛНР Леонид Пасечник подписал указ о назначении замминистра промышленности и торговли Татарстана Тимура Саматова главой Минпромторга республики стало известно на прошлой неделе.



Тимур Саматов родился 4 апреля 1992 года в Казани. Образование получил в Российском экономическом университете имени Г.В. Плеханова.

С 2013 по 2016 год работал ведущим специалистом-экспертом отдела военно-технического и международного сотрудничества Департамента авиационной промышленности Минпромторга России. В 2016 году занял пост главного специалиста-эксперта отдела военно-технического и международного сотрудничества Департамента авиационной промышленности российского Минпромторга. Затем в том же году перешел на должность заместителя министра промышленности и торговли Татарстана.

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Татьяна Демина