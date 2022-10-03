Министр промышленности и торговли Татарстана высоко оценил работу «Казаньоргсинтеза»

Фото: ПАО «Казаньоргсинтез»

Казанское предприятие СИБУРа получило высокую оценку министра промышленности и торговли Татарстана Олега Коробченко, посетившего производство. В сопровождении генерального директора «Казаньоргсинтеза» Айрата Сафина министр осмотрел производственные мощности завода, ознакомился со статусом реализации ряда инвестиционных проектов.

В программу посещения вошли мощности завода по производству и переработке полиэтилена низкого давления, завода поликарбонатов. Олегу Коробченко продемонстрировали процесс производства рукавной трехслойной FFS-пленки для фасовки продукции, производства полиэтиленовых труб. Министру рассказали о единственном в России производстве поликарбонатов.

Айрат Сафин рассказал министру о планах реализации новых проектов передела мономеров. Олег Коробченко отметил, что это важное направление работы отрасли. Нефтехимический кластер — это одна из основ экономики республики и страны и ее нужно расширять, добавил он. «Казаньоргсинтез» при этом, являясь одним из крупнейших поставщиков сырья для переработчиков, является драйвером развития отрасли.

После посещения производства министр акцентировал внимание на том, что предприятие в текущих условиях продолжает стабильно работать и развиваться. По его словам, КОС демонстрирует открытость, готовность рассказывать жителям города и республики об экологичности производства, о современных технологиях и постоянной модернизации. На предприятии полным ходом разворачивается цифровизация, внедряются цифровые инструменты. Одна из них — ЭКОНС — система, которая визуализирует влияние наиболее значимых параметров производственного процесса (давление, расход, температура и др.) на экономику предприятия.

— «Казаньоргсинтез» — один из крупнейших налогоплательщиков города и республики. Поэтому особенно важно, что в текущих условиях предприятие продолжает стабильно работать, выпускать продукцию, выплачивать своим сотрудникам достойную высокую заработную плату. КОС сегодня загружен на 100%. Благодаря объединению с СИБУРом решен вопрос сырьевого обеспечения, который длительное время являлся проблемным. Менеджмент и производственный персонал предприятия работают на достижение поставленных целей, — отметил Олег Коробченко.

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— Мы выстраиваем конструктивную работу с Министерством промышленности и торговли Татарстана. Совместно определяем направления ресурсов и усилий, поиск новых решений. Сегодня во время посещения нашего производства министром мы рассказали о планах развития предприятия, о программе улучшения труда наших сотрудников. Видим готовность коллег из министерства наращивать взаимовыгодное партнерство для достижения общих целей по развитию нашей республики и страны, — добавил Айрат Сафин.