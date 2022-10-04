Проект благоустройства территории присутственных мест в казанском Кремле разработает «Татинвестгражданпроект»

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Главстрой Татарстана определился с подрядчиком по тендеру на проведение инженерных изысканий и разработку проектной и рабочей документации по благоустройству территории объекта культурного наследия федерального значения: «Присутственные места и консистория», конец XVIII — начало XIX века в казанском Кремле. Контракт заключили с ГУП «Татинвестгражданпроект».



Всего в тендере участвовали два кандидата. Оба предложили одинаковые суммы — 4,24 миллиона рублей, что на 21,3 тысячи меньше начальной цены контакта.

Напомним, проектом необходимо предусмотреть устройство ручья с дисперсионными фонтанами. Его длина — 137 метров, ширина — полметра, глубина — один метр. В южной части двора хотят обустроить пруд размером 8,5 на 18 метров.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Также проектом необходимо предусмотреть несколько объектов не капитального строительства. Речь идет о сборно-разборной сцене, конструкции амфитеатра, выставочной сцене-подиуме, выставочных зимних павильонах, металлических уличных стульях, а также системе озвучивания и освещения на временной сцене.

Объект занимает 135 480 кв. метров, из которых 6 425 «квадратов» — площадь выполняемых работ. Проектом необходимо предусмотреть планировки, отвечающие высоким эстетическим требованиям и санитарным нормам. Работы требуется завершить до 3 марта 2023 года.



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Татьяна Демина