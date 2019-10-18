Миллиардер Игорь Рыбаков прекратил съемки своего бизнес-реалити «Русский воск» в «Алабуге»

Миллиардер Игорь Рыбаков прекратил съемки бизнес-реалити «Русский воск» в «Алабуге» о том, как построить завод с нуля.

Такое решение приняли руководители — инвесторы компаний. По их мнению, процесс мешает бизнесу, который никак не может быть налажен, сообщили «Реальному времени» представители бизнесмена.

История проекта «Русский воск» в ОЭЗ «Алабуга» началась в начале 2018 года. Тогда к Рыбакову пришли Никита Симонов и Юрий Полосухин с идеей создать завод «Русский воск» — производство полиэтиленового воска.

Осуществление проекта должно было позволить провести импортозамещение полиэтиленового воска на российском рынке, а также обеспечить производителей оконных профилей, мастербатчей (концентрат пигментов, красителей и модифицирующих добавок) и полиэфирных красок местным сырьем для производства.

На реализацию проекта инвесторы запросили у миллиардера 30 млн рублей, которые тот выделил с условием, что к 2022-му завод «Русский воск» должен генерировать по $10 млн выручки в год, а команда «Рыбаков Медиа» станет постоянно освещать бизнес-процессы.

Оговорилось, что если поставленные цели не будут достигнуты, то доли Симонова и Полосухина в предприятии отойдут к нему безвозмездно. После этого в индустриальном парке «Синергия» ОЭЗ «Алабуга» построили завод, но проект постоянно сталкивался с разными сложностями и проблемами.

В итоге Рыбаков прислал в «Алабугу» своего представителя Дениса Рогалева. Во время проверки начали вскрываться факты подлога и злоупотреблений со стороны инициаторов проекта. В результате этого Полосухин вышел из проекта, а оставшийся долг в размере 3,5 млн рублей взял на себя Симонов, также выйдя чуть позже из бизнес-шоу.

После в проекте сменились несколько генеральных директоров, запустилось производство. Рыбаков, по его собственным словам, инвестировал в проект еще 10 млн рублей. Еще 31 млн рублей был привлечен от внешних инвесторов. Но полноценная и эффективная работа «Русского воска» до сих пор не налажена.

По словам Рыбакова, суммарные вложения в «Русский воск» за всю историю его существования (с 2018 года) составили около 70 млн рублей, из них 40 млн вложил он сам.

Кроме того, дополнительно к этому на съемки, продюсирование, обработку и продвижение выпусков «Русского воска» на популярном видеохостинге было вложено около 12 млн рублей, речь идет о более 40 выпусках. Это делалось для того, чтобы любой желающий мог посмотреть, как строится в России завод с нуля и чтобы каждому был доступен обучающий контент.

В видео представлены многочасовые реальные разборы кейсов с которыми сталкивается молодая компания: предательство, халатность, разгильдяйство, достижение, преодоление трудностей, когда поставщики подвели, когда с поставщиками удалось договориться и многие другие важные моменты становления бизнеса в России, говорится в сообщении представителей Рыбакова.



Ранее на Synergy Global Forum миллиардер-шоумен Игорь Рыбаков, совладелец компаний «Технониколь», рассказал о судьбе проекта «Русский воск», который запускался в ОЭЗ «Алабуга» в Татарстане.

