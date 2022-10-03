В Нижнекамске на безопасность школ и детских садов направят 15 млн рублей

В Нижнекамске на безопасность школ и детских садов направят 15 млн рублей дополнительно. Об этом сообщил глава Нижнекамского района Рамиль Муллин на деловом понедельнике в мэрии города.

После трагедии в ижевской школе Муллин поручил вновь проверить школы и детские сады, минимизировать риски проникновения чужих людей на их территории.

Если средств будет не хватать, власти планируют обратиться за республиканской поддержкой.

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

На прошлой неделе депутаты Госдумы Иван Сухарев и Сергей Каргинов предложили ввести режим допуска граждан на школьные территории. По их мнению, нужно оградить здание каждого общеобразовательного учреждения забором 2,5—3 м, запирать изнутри ворота для прохода на протяжении всего учебного дня. Они должны закрываться за 30 минут до начала учебного процесса и открываться только тогда, когда основные уроки закончились и дети расходятся по домам.



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Татьяна Леухина