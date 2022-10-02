Путин внес на ратификацию в Госдуму договоры о вхождении в состав России новых регионов

Президент России Владимир Путин внес на ратификацию в Госдуму договоры о вхождении в состав страны Луганской и Донецкой народных республик, Херсонской и Запорожской областей.

Кроме того, сегодня Путин назначил главу МИД России Сергея Лаврова и его заместителя Евгения Иванова своими представителями в Федеральном Собрании — Госдуме и Совфеде — при обсуждении вопросов ратификации договоров.

Также Владимир Путин внес на рассмотрение в Госдуму проекты федеральных конституционных законов, касающихся присоединения к стране новых субъектов. Представителями президента при обсуждении законопроектов будут сенатор Андрей Клишас и депутат Госдумы Павел Крашенинников.

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Артем Гафаров