На рассмотрение в Госдуму поступили проекты ФКЗ о вступлении в состав России новых регионов

На рассмотрение в Государственную думу поступили проекты федеральных конституционных законов о вхождении в состав России Луганской и Донецкой народных республик, Запорожской и Херсонской областей, сообщает ТАСС. Документы уже завтра рассмотрят в Госдуме.

Из подготовленных документов следует:

бюджетное законодательство в новых субъектах России будет применяться с 2023 года;

до 1 января 2028 года в регионах вводится специальный режим для градостроительной деятельности;

вооруженные силы новых субъектов страны планируется включить в состав армии России;

до 1 января 2028 года регистрация прав на недвижимость в новых документах будет возможна по украинским документам;

денежной единицей в новых регионах будет российский рубль, но до конца 2022 года допускаются расчеты в гривнах.

Кроме того, по заявлению депутатов, в проекте ФКЗ о вступлении в состав России Запорожской области содержит пункты о безопасном использовании атомной энергии. Вместе с этим, из постановления Конституционного суда России, в новых регионах введут переходный период для интеграции в правовое поле страны, который продлится до 1 января 2026 года.

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Артем Гафаров