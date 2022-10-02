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На рассмотрение в Госдуму поступили проекты ФКЗ о вступлении в состав России новых регионов

15:04, 02.10.2022 Сюжет:  Военная операция на Украине: только проверенная информация
На рассмотрение в Госдуму поступили проекты ФКЗ о вступлении в состав России новых регионов
Фото: nalog.gov.ru

На рассмотрение в Государственную думу поступили проекты федеральных конституционных законов о вхождении в состав России Луганской и Донецкой народных республик, Запорожской и Херсонской областей, сообщает ТАСС. Документы уже завтра рассмотрят в Госдуме.

Из подготовленных документов следует:

  • бюджетное законодательство в новых субъектах России будет применяться с 2023 года;
  • до 1 января 2028 года в регионах вводится специальный режим для градостроительной деятельности;
  • вооруженные силы новых субъектов страны планируется включить в состав армии России;
  • до 1 января 2028 года регистрация прав на недвижимость в новых документах будет возможна по украинским документам;
  • денежной единицей в новых регионах будет российский рубль, но до конца 2022 года допускаются расчеты в гривнах.

Кроме того, по заявлению депутатов, в проекте ФКЗ о вступлении в состав России Запорожской области содержит пункты о безопасном использовании атомной энергии. Вместе с этим, из постановления Конституционного суда России, в новых регионах введут переходный период для интеграции в правовое поле страны, который продлится до 1 января 2026 года.

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Артем Гафаров
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