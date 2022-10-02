Казанский баскетбольный клуб «УНИКС» обыграл питерский «Зенит» со счетом 82:79

Сегодня, 2 октября, казанский баскетбольный клуб «УНИКС» обыграл питерский «Зенит» в Единой лиге ВТБ со счет 82:79.

Первая четверть матча завершилась в пользу питерского клуба. Счет по окончании был 23:33 в пользу «Зенита». Однако, уже во второй четверти «УНИКС» перехватил преимущество и ушел на большой перерыв со счетом 44:43 в свою пользу.



В третьей четверти разрыв между командами усилился, и перед последней четвертью команды ушли на перерыв со счетом 67:61 в пользу «УНИКСа». К окончанию матча питерский клуб так и не смог восстановить преимущество, которое завоевал в первой четверти матча.



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Артем Гафраов