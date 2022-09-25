Новости спорта

19:41 МСК Все новости
Новости раздела
Спорт

Казанский УНИКС обыграл «Партизан» в матче Суперкубка Единой Лиги ВТБ

19:08, 25.09.2022
Казанский УНИКС обыграл «Партизан» в матче Суперкубка Единой Лиги ВТБ
Фото: realnoevremya.ru

Казанский УНИКС обыграл сербский «Партизан» в матче за третье место Суперкубка Единой Лиги ВТБ.

Встреча завершилась со счетом 83:77 в пользу казанцев.

22 сентября УНИКС проиграл ЦСКА в матче 1-го тура групповой стадии Суперкубка Единой лиги ВТБ. Встреча в Москве завершилась со счетом 76:71 в пользу хозяев.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Маргарита Головатенко
СпортБаскетбол Татарстан

Новости партнеров

комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также