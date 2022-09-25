Казанский УНИКС обыграл «Партизан» в матче Суперкубка Единой Лиги ВТБ
Казанский УНИКС обыграл сербский «Партизан» в матче за третье место Суперкубка Единой Лиги ВТБ.
Встреча завершилась со счетом 83:77 в пользу казанцев.
22 сентября УНИКС проиграл ЦСКА в матче 1-го тура групповой стадии Суперкубка Единой лиги ВТБ. Встреча в Москве завершилась со счетом 76:71 в пользу хозяев.
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Маргарита ГоловатенкоСпортБаскетбол Татарстан
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