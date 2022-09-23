В Нижнекамске разыскивают бывшего гендиректора «Гемонта»

Полиция Нижнекамска объявила в розыск экс-гендиректора ООО «Гемонт» Акташа Мухиттина. Информация опубликована на странице управления МВД России по Нижнекамскому району во «Вконтакте».

Против него возбуждено уголовное дело по статье «Уклонение от уплаты налогов, сборов, подлежащих уплате организацией, и (или) страховых взносов, подлежащих уплате организацией — плательщиком страховых взносов» (ст. 199 ч.2 п.Б УК РФ).

Фото: vk.com/nkmvd

В июле в Нижнекамске проходили следственные действия по делу турецкой компании «Гемонт». Мероприятия правоохранительных органов проводились на территории, где много лет располагался офис предприятия. Они расследовали обстоятельства в рамках ранее возбужденного дела об уклонении компании от уплаты налогов.



В начале июня СИБУР решил расторгнуть контракт с «Гемонтом» по строительству установки этилена ЭП-600 на ПАО «Нижнекамскнефтехим» из-за того, что подрядчик не сможет вести работы по графику. Известно, что турецкая компания исправно получала деньги от НКНХ, но не платила зарплату. В итоге стало известно, что «Нижнекамскнефтехим» обеспечит целевое финансирование погашения задолженности «Гемонтом» перед сотрудниками.

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Татьяна Леухина