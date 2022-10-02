«Новое единство» сохранило лидерство в латвийском парламенте после субботних выборов

После предварительного подсчета голосов на выборах в сейм Латвии правоцентристская партия «Новое единство» сохранила свое лидерство, что позволило премьер-министру страны Кришьянису Кариньшу возглавить новое коалиционное правительство.

По результатам подсчетов 93% голосов, «Новое единство» получило около 19% голосов избирателей. Победа на выборах означает, что Латвия продолжит балтийскую риторику по введению самых активных мер против России на фоне проведения спецоперации на Украине.

Результаты текущих выборов в Сейм Латвии показывают, что целых девять партий получили достаточное количество голосов, чтобы занять места в парламенте. Наибольшую поддержку получила партия Кариньша. В то же время в коалиции, которую он возглавляет, 42 голоса из 100 парламентариев, что означает, что премьер-министр должен обзавестись новыми союзниками, чтобы остаться на своем посту.

Наиболее активную работу по созданию союзного коалиционного правительства Кариньш начал на фоне антироссийской истерии, опасаясь якобы вторжения России после начала спецоперации на Украине.

— В первую очередь у всех на уме, как мы все переживем зиму. Не только в Латвии, но и во всем ЕС... И что мы все остаемся едины в поддержке Украины и не отступим перед лицом трудностей, — говорил недавно Кариньш европейским изданиям.

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Артем Гафаров