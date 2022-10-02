В России завершился мораторий на банкротства

Мораторий на банкротства, введенный в России с 1 апреля этого года, официально прекратил свое действие. Это значит, что кредиторы с сегодняшнего дня снова могут инициировать возбуждение дел о несостоятельности должников.

Напомним, что введенный мораторий распространялся на всех представителей бизнеса, кроме застройщиков недвижимости, которая возводится по закону о долевом строительстве и включена в единый реестр проблемных объектов. На них мораторий не распространяется.

По задумке правительства, введение моратория помогло предпринимателям преодолеть трудности, с которыми столкнулась российская экономика, и поспособствует укреплению их финансового положения и сохранению рабочих мест.



— Рассчитываем, что это решение позволит поддержать компании и граждан, которые из-за последствий недружественных действий в отношении нашей страны оказались в сложной финансовой ситуации и сейчас пока не могут выполнять свои обязательства, — говорил в конце марта этого года премьер-министр России Михаил Мишустин.

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Артем Гафаров