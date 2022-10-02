Минобороны России показало кадры работы экипажа Су-25 в ходе спецоперации
Министерство обороны России в своем официальном telegram-канале показало кадры работы экипажа боевого штурмовика Су-25 в ходе специальной военной операции на Украине.
Экипажи штурмовиков нанесли ракетные удары по военным объектам и технике вооруженных сил Украины. Пуски ракет выполнялись парами с малых высот. В результате применения авиационных средств поражения уничтожены замаскированные укрепленные полевые позиции и бронированная техника ВСУ.
При этом напомним, что накануне МИнобороны сообщило об отводе войск из Красного Лимана на более выгодные рубежи. Связано это с тем, заявили в ведомстве, что украинская сторона, несмотря на огромные потери, ввела в бой резервы и продолжила наступление.
В начале сентября Минобороны России заявило о перегруппировке войск, которые находятся в районе Балаклеи и Изюма. Такое решение вызвано необходимостью нарастить усилия на Донецком направлении.
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