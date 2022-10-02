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Минобороны России показало кадры работы экипажа Су-25 в ходе спецоперации

08:23, 02.10.2022 Сюжет:  Военная операция на Украине: только проверенная информация
Минобороны России показало кадры работы экипажа Су-25 в ходе спецоперации
Фото: кадр из видео Минобороны России

Министерство обороны России в своем официальном telegram-канале показало кадры работы экипажа боевого штурмовика Су-25 в ходе специальной военной операции на Украине.

Экипажи штурмовиков нанесли ракетные удары по военным объектам и технике вооруженных сил Украины. Пуски ракет выполнялись парами с малых высот. В результате применения авиационных средств поражения уничтожены замаскированные укрепленные полевые позиции и бронированная техника ВСУ.

При этом напомним, что накануне МИнобороны сообщило об отводе войск из Красного Лимана на более выгодные рубежи. Связано это с тем, заявили в ведомстве, что украинская сторона, несмотря на огромные потери, ввела в бой резервы и продолжила наступление.

В начале сентября Минобороны России заявило о перегруппировке войск, которые находятся в районе Балаклеи и Изюма. Такое решение вызвано необходимостью нарастить усилия на Донецком направлении.

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Артем Гафаров
Происшествия

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