Российские войска в районе Балаклеи и Изюма перегруппировывают для наращивания усилий на Донецком направлении

Фото: кадр из видео Минобороны России

Минобороны России перегруппировывает войска на Украине, которые находятся в районе Балаклеи и Изюма. Такое решение вызвано необходимостью нарастить усилия на Донецком направлении.

Для этого в течение трех суток была организована переброска изюмско-балаклейской группировки войск в Донецкую Народную Республику. Чтобы не допустить ущерба российским войскам, по украинским позициям наносилось мощное огневое поражение с применением авиации, ракетных войск и артиллерии.

— За трое суток уничтожено более двух тысяч украинских и иностранных боевиков, а также свыше ста единиц бронетехники и артиллерии, — сообщает Минобороны России.

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Артем Гафаров