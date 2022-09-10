Российские войска в районе Балаклеи и Изюма перегруппировывают для наращивания усилий на Донецком направлении
Минобороны России перегруппировывает войска на Украине, которые находятся в районе Балаклеи и Изюма. Такое решение вызвано необходимостью нарастить усилия на Донецком направлении.
Для этого в течение трех суток была организована переброска изюмско-балаклейской группировки войск в Донецкую Народную Республику. Чтобы не допустить ущерба российским войскам, по украинским позициям наносилось мощное огневое поражение с применением авиации, ракетных войск и артиллерии.
— За трое суток уничтожено более двух тысяч украинских и иностранных боевиков, а также свыше ста единиц бронетехники и артиллерии, — сообщает Минобороны России.
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