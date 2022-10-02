За прошлые сутки в Казани произошло 114 ДТП

Фото: realnoevremya.ru/Илья Репин

За минувшие сутки в столице Татарстана произошло 114 ДТП, сообщает ГИБДД по Казани. В пяти из них пострадали люди.

Так за 1 октября три человека пострадали в результате наездов на пешеходов, еще двое получили травмы в результате столкновения автомобилей. Кроме того, сотрудниками госавтоинспекции задержаны 14 водителей, которые сели за руль в состоянии алкогольного опьянения.





Также по подозрению в совершении преступлений в отделы полиции доставлены 4 человека.

Напомним, с 19 по 25 сентября врачи казанской «скорой помощи» 51 раз выезжали на место ДТП. В них пострадали 42 человека, 31 из которых из-за травм доставили в больницы и травмпункты.

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Артем Гафаров