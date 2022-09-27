Служба скорой помощи в Казани за неделю выполнила более 1,5 тысячи вызовов в общественные места

За неделю с 19 по 25 сентября служба скорой медицинской помощи Казани выполнила 8,7 тыс. вызовов, 1,5 тыс. из них — в общественные места, сообщили в ГАУЗ «Станция скорой медицинской помощи» города.



7,8 тыс. вызовов казанцы совершили в связи с различными заболеваниями. В 142 случаях причинами обращения стали острые нарушения мозгового кровообращения, в 33 — острые инфаркты миокарда. На роды врачи выезжали 79 раз.

Фото: realnoevremya.ru

Из-за несчастных случаев медиков вызывали 852 раза, 51 звонок поступил с мест ДТП. В авариях пострадали 42 человека, 31 потерпевшего доставили в лечебные учреждения. Еще девять вызовов совершено к местам пожаров.

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Маргарита Головатенко