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Мобилизованный показал условия содержания в «Казань Экспо» — видео

20:26, 01.10.2022
Мобилизованный показал условия содержания в «Казань Экспо» — видео
Фото: realnoevremya.ru

Мобилизованный татарстанец рассказал об условиях содержания в «Казань Экспо». Ролик опубликован на YouTube.

Днём ведутся учения, вечером военные отдыхают. Для них даже приехал оркестр.

— Не армия, а пункт развлечений какой-то, — шутит автор видео.

Вчера более 200 книг из библиотек Казани привезли в сборный пункт мобилизованных жителей Татарстана. На территории сборного пункта по поручению президента Татарстана Рустама Минниханова разместили мобильные бани, к открытию готовится отделение банка. Все мобилизованные будут обеспечены аптечкой, спальником и пенкой.

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Татьяна Леухина
Общество Татарстан

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