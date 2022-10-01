Мобилизованный показал условия содержания в «Казань Экспо» — видео
Мобилизованный татарстанец рассказал об условиях содержания в «Казань Экспо». Ролик опубликован на YouTube.
Днём ведутся учения, вечером военные отдыхают. Для них даже приехал оркестр.
— Не армия, а пункт развлечений какой-то, — шутит автор видео.
Вчера более 200 книг из библиотек Казани привезли в сборный пункт мобилизованных жителей Татарстана. На территории сборного пункта по поручению президента Татарстана Рустама Минниханова разместили мобильные бани, к открытию готовится отделение банка. Все мобилизованные будут обеспечены аптечкой, спальником и пенкой.
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