Казанцы смогут обратиться на горячую линию по вопросам профилактики гриппа и ОРВИ

Жители Казани смогут проконсультироваться со специалистами Управления Роспотребнадзора по Татарстану по вопросам профилактики гриппа и ОРВИ, сообщили в управлении Роспотребнадзора по республике.



Горячая линия будет работать с 3 по 14 октября. Позвонив, татарстанцы смогут узнать, как подготовиться к вакцинации и уберечь детей от инфекций. В ведомстве расскажут о правилах использования масок и других мерах профилактики инфекционных заболеваний.

Звонки будут приниматься в будние дни с 9.00 до 17.00.

Фото: realnoevremya.ru

В марте сообщалось, что на оказание услуг по обеспечению функционирования единой горячей линии по вопросам коронавируса в 2022 году из бюджета Татарстана потратят 39,2 млн рублей. Консультация татарстанцев должна проходить по принципу «одного окна», чтобы граждане могли обратиться по телефону по вопросам организации оказания медицинской помощи в условиях распространения COVID-19, в том числе по вопросам записи на прием к врачу и вызова врача на дом, правилах вакцинации от COVID-19. Служба должна работать круглосуточно.



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Маргарита Головатенко