В Челнах на субботние ярмарки завезли свыше 912 тонн продукции
В Набережных Челнах 17 сентября прошли сельскохозяйственные ярмарки на набережной Тукая, территории ипподрома и агропромышленного парка «Южный». Об этом сообщается на сайте мэрии города.
Из 13 районов завезли свыше 912 тонн сельскохозяйственной продукции на сумму более 29 млн рублей.
На ярмарках активно покупали картофель, лук, морковь, свеклу, капусту сахар, муку, мясо: говядину, свинину, конину, птицу; масло сливочное, молоко и молочную продукцию и другую сельскохозяйственную продукцию.
Вчера президент Татарстана Рустам Минниханов поручил руководству городов и районов республики создать все необходимые условия для проведения сельскохозяйственных ярмарок.
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