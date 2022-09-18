В Челнах на субботние ярмарки завезли свыше 912 тонн продукции

В Набережных Челнах 17 сентября прошли сельскохозяйственные ярмарки на набережной Тукая, территории ипподрома и агропромышленного парка «Южный». Об этом сообщается на сайте мэрии города.

Из 13 районов завезли свыше 912 тонн сельскохозяйственной продукции на сумму более 29 млн рублей.

Фото: nabchelny.ru

На ярмарках активно покупали картофель, лук, морковь, свеклу, капусту сахар, муку, мясо: говядину, свинину, конину, птицу; масло сливочное, молоко и молочную продукцию и другую сельскохозяйственную продукцию.

Вчера президент Татарстана Рустам Минниханов поручил руководству городов и районов республики создать все необходимые условия для проведения сельскохозяйственных ярмарок.



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Татьяна Леухина