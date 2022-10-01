Минпромторг Татарстана, КФУ и КАМАЗ подписали соглашение о партнерстве
Минпромторг Татарстана, КФУ и КАМАЗ подписали трехстороннее соглашение о сотрудничестве. Об этом сообщает пресс-служба президента Татарстана.
Подписание документа прошло на научно-исследовательской площадке НТЦ ПАО «КАМАЗ».
Стороны договорились о партнерстве в создании нового типа инженерной подготовки, осуществлении прорывных разработок и исследований, направленных на решение задач, соответствующих мировому уровню актуальности и значимости в приоритетных областях технологического развития России.
Подписи под документом поставили министр промышленности и торговли Татарстана Олег Коробченко, ректор КФУ Ленар Сафин и генеральный директор ПАО «КАМАЗ» Сергей Когогин.
Почетным гостем мероприятия также стал замминистра промышленности и торговли России Альберт Каримов.
В июле и.о. ректора КФУ Дмитрий Таюрский сообщал, что в Челнах откроется инженерная школа КФУ и ПАО «КАМАЗ». Она будет специализироваться на машиностроении.
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