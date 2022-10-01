«Газпром» сообщил группе Eni, что не сможет поставить газ в Италию

Компания «Газпром» уведомила итальянскую нефтегазовую группу Eni, что не сможет поставить газ в Италию из-за «невозможности его транспортировки» через Австрию. Поставки прекращены с сегодняшнего дня, 1 октября.

— Таким образом, сегодня поток российского газа, предназначенный для Eni через пропускной пункт в Тарвизио, будет на нулевом уровне, — говорится в сообщений компании.

Фото: pxhere.com

31 марта 2022-го Путин подписал указ о новом порядке расчетов за российский газ с недружественными странами. Они должны оплачивать его в рублях.



В четверг в Швеции береговая охрана обнаружла еще одну утечку газа из газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2». Из четырех утечек две находятся в экономической зоне Швеции, еще две — в датской экономической зоне.

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Татьяна Леухина