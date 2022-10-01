Глава МВД наградил ижевского школьника, помогавшего эвакуации детей во время нападения

Глава МВД Владимир Колокольцев наградил старшеклассника, который оказался ранен при стрельбе в ижевской школе, но не растерялся и пошел в кабинет директора, после чего началась эвакуация. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк.

После этого Александр начал помогать директору и педагогам выводить детей в безопасные места. В это время его заметили сотрудники МЧС России и убедили обратиться за медицинской помощью.

Десятиклассника наградили медалью МВД «За вклад в укрепление правопорядка», уточнила Волк.

В понедельник в школе №88 в Ижевске 34-летний Артем Казанцев открыл стрельбу. По последним данным СК, число пострадавших увеличилось до 25. Среди погибших 17 человек — 11 школьников, остальные — взрослые. Известно, что напавший на школу находился на учете в психоневрологическом диспансере.

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Татьяна Леухина