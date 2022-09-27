Число пострадавших в результате стрельбы в ижевской школе увеличилось до 25

Фото: пресс-служба СКР

Число пострадавших при стрельбе в школе в Ижевске увеличилось до 25. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета России.

По данным ведомства, пострадали 23 ребенка и двое взрослых. В результате трагедии погибли 17 человек — 11 детей и шесть взрослых.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Глава Удмуртии Александр Бречалов вчера сообщал, что в больницах находятся 23 пациента, пострадавших в результате вооруженного нападения. Министр здравоохранения России Михаил Мурашко утром рассказал, что раненые прошли дополнительные обследования. Трое из них остаются в крайне тяжелом состоянии.

Татарстан направил на помощь пострадавшим в ижевской школе №88 нейрохирургов, анестезиологов-реаниматологов, травматологов, психиатров и психологов. Всего в соседнюю республику направились 18 специалистов.

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Татьяна Леухина