Постпред ООН: расследование ЧП на «Северных потоках» невозможно без России

Расследование по диверсиям на «Северных потоках» должны проводить Дания, Швеция, Россия и Германия. Такое мнение выразил постпред РФ при ООН Василий Небензя.

— Потому что РФ — владелец трубопровода, Россия наиболее заинтересованная (в расследовании — прим. ред.) сторона. Если кто-то думает, что можно провести расследование без участия в нем РФ, у нас есть причины сомневаться в объективности этого расследования, — приводит «РИА Новости» его слова.

Фото: wikipedia.org

Небензя не считает нужным привлекать к расследованию ООН. По его мнению, организация к этому никак не относится.

Вчера президент России Владимир Путин в ходе своего выступления в Кремле заявил, что «англосаксы» стоят за взрывами на «Северных потоках». В НАТО, в свою очередь, сообщали, что повреждение труб — преднамеренная диверсия. Такие утечки создают риски для судоходства и наносят существенный ущерб окружающей среде. В Североатлантическом альянсе предупредили, что любое преднамеренное нападение на критически важную инфраструктуру союзников будет встречено единым и решительным ответом.



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Татьяна Леухина