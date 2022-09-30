Президент России и король Бахрейна провели телефонный разговор

Президент России Владимир Путин поговорил по телефону с королем Бахрейна Хамадом бен Исой аль-Халифой, сообщает RT со ссылкой на заявление Кремля.



Стороны обсудили вопросы сотрудничества и выразили настрой на дальнейшее развитие российско-бахрейнских отношений в дружественном и взаимовыгодном ключе.

— Будет налажено взаимодействие и по линии Шанхайской организации сотрудничества в свете начатой на недавнем саммите в Самарканде процедуры получения Бахрейном статуса партнера ШОС по диалогу, — сказано в сообщении.

Российский лидер информировал короля о подписании договоров о принятии ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав России. Путин также отметил, что Москва готова к возобновлению переговорного процесса.

Также в разговоре было подтверждено переданное ранее приглашение королю посетить с визитом Россию.

Сегодня в Георгиевском зале московского Кремля прошла торжественная церемония подписания договоров о вхождении в состав России новых территорий — Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей. Свои подписи поставили глава государства Владимир Путин и главы присоединенных территорий.

Путин заявил, что современная Россия предоставила людям, проживающим в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, право выбора — и они сделали выбор быть с Россией.



— Россия открывает не только двери, но и сердце — добро пожаловать домой, — произнес Путин на концерте в честь вступления в состав РФ новых территорий.



Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Маргарита Головатенко