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«Нефтехимик» обыграл «Сибирь» в матче регулярного сезона КХЛ

21:55, 27.09.2022
«Нефтехимик» обыграл «Сибирь» в матче регулярного сезона КХЛ
Фото: кадр видео / youtube.com (архив)

Нижнекамский «Нефтехимик» обыграл «Сибирь» в матче регулярного сезона КХЛ со счетом 2:1.

«Нефтехимик» прервал серию из десяти поражений и впервые в этом сезоне набрал два очка.

Встреча нижнекамского ХК «Нефтехимик» и «Авангарда» завершилась в воскресенье со счетом 2:3 в пользу омичей (1:2, 0:0, 1:1). 18 сентября «Нефтехимик» проиграл екатеринбургскому «Автомобилисту» в матче регулярного сезона Фонбет чемпионата КХЛ. Встреча в Екатеринбурге завершилась со счетом 4:3 (3:1, 1:2, 0:0) в пользу хозяев.

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Маргарита Головатенко
СпортХоккей Татарстан

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