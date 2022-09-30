Гендиректор КАМАЗа Когогин стал председателем Общественного совета при Минпромторге России

Генеральный директор КАМАЗа Сергей Когогин избран председателем Общественного совета при Минпромторге России. Об этом сообщается в telegram-канале Общественной палаты России.

Его заместителями стали: первый зампредседателя Комиссии Общественной палаты по развитию экономики и корпоративной социальной ответственности, директор АНО «Центр мониторинга развития промышленности» Илья Семин; управляющий директор по экономической политике и конкурентоспособности Общероссийского объединения работодателей «Российский союз промышленников и предпринимателей» Мария Глухова, сопредседатель общероссийской общественной организации «Деловая Россия» Антон Данилов-Данильян.

В июле СМИ сообщали, что Когогин станет главой одного из 37 индустриальных центров компетенций по замещению зарубежных продуктов в ключевых отраслях — ответственным за автомобилестроение.



В декабре совет директоров ПАО «КАМАЗ» на заседании под руководством гендиректора ГК «Ростех» Сергея Чемезова принял решение продлить полномочия Когогина еще на 5 лет. Он занимает должность гендиректора челнинского автопредприятия с 2002 года.



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Татьяна Леухина