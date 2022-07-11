Гендиректор КАМАЗа возглавит один из индустриальных центров компетенций по замещению зарубежных продуктов

Фото: Максим Платонов (архив)

Гендиректор ПАО «КАМАЗ» станет главой одного из 37 индустриальных центров компетенций по замещению зарубежных продуктов в ключевых отраслях — ответственным за автомобилестроение, сообщает РБК.



Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил создать центры в середине июня по итогам конференции «Цифровая индустрия промышленной России» (ЦИПР). Кандидатов на роль руководителей индустриальных компетенций по замещению зарубежных продуктов обсуждали в субботу, 9 июля, с участием вице-премьера Дмитрия Чернышенко, главы Минцифры Максута Шадаева и заместителей руководителей различных министерств, разработчиков софта и его крупных потребителей.

В качестве руководителей центров рассматривают:

замена зарубежных продуктов в нефтегазовой и нефтехимической отраслях — глава «Газпром нефти» Александр Дюков;

авиационный транспорт — глава «Аэрофлота» Сергей Александровский;

ЖКХ — глава «Т Плюс» Андрей Вагнер;

мобильная связь — глава «Ростелекома» Михаил Осеевский, фиксированная связь — глава «ЭР-Телеком Холдинга» Андрей Кузяев, спутниковая связь — глава ФГУП «Космическая связь» (ГПКС) Алексей Волин;

аэропорты — глава Шереметьево Михаил Василенко;

ж/д транспорт — глава РЖД Олег Белозеров, морской и речной транспорт — глава Росморпорта Александр Смирнов;

образование — и.о. ректора МГТУ им. Баумана Михаил Гордин;

здравоохранение — ректор Первого МГМУ им. Сеченова Петр Глыбочко.

В июне Сергей Когогин спрогнозировал, что выручка челнинского ПАО «КАМАЗ» по итогам этого года может сократиться. Он объяснил, что КАМАЗ в сложившейся ситуации сокращает производство современных моделей К4 и К5.

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Маргарита Головатенко