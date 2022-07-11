Гендиректор КАМАЗа возглавит один из индустриальных центров компетенций по замещению зарубежных продуктов
Гендиректор ПАО «КАМАЗ» станет главой одного из 37 индустриальных центров компетенций по замещению зарубежных продуктов в ключевых отраслях — ответственным за автомобилестроение, сообщает РБК.
Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил создать центры в середине июня по итогам конференции «Цифровая индустрия промышленной России» (ЦИПР). Кандидатов на роль руководителей индустриальных компетенций по замещению зарубежных продуктов обсуждали в субботу, 9 июля, с участием вице-премьера Дмитрия Чернышенко, главы Минцифры Максута Шадаева и заместителей руководителей различных министерств, разработчиков софта и его крупных потребителей.
В качестве руководителей центров рассматривают:
- замена зарубежных продуктов в нефтегазовой и нефтехимической отраслях — глава «Газпром нефти» Александр Дюков;
- авиационный транспорт — глава «Аэрофлота» Сергей Александровский;
- ЖКХ — глава «Т Плюс» Андрей Вагнер;
- мобильная связь — глава «Ростелекома» Михаил Осеевский, фиксированная связь — глава «ЭР-Телеком Холдинга» Андрей Кузяев, спутниковая связь — глава ФГУП «Космическая связь» (ГПКС) Алексей Волин;
- аэропорты — глава Шереметьево Михаил Василенко;
- ж/д транспорт — глава РЖД Олег Белозеров, морской и речной транспорт — глава Росморпорта Александр Смирнов;
- образование — и.о. ректора МГТУ им. Баумана Михаил Гордин;
- здравоохранение — ректор Первого МГМУ им. Сеченова Петр Глыбочко.
В июне Сергей Когогин спрогнозировал, что выручка челнинского ПАО «КАМАЗ» по итогам этого года может сократиться. Он объяснил, что КАМАЗ в сложившейся ситуации сокращает производство современных моделей К4 и К5.
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