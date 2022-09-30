Новости экономики

12:39 МСК Все новости
Новости раздела
Экономика

Курс евро на Мосбирже снизился до 52 рублей впервые с 2014 года

11:18, 30.09.2022
Курс евро на Мосбирже снизился до 52 рублей впервые с 2014 года
Фото: realnoevremya.ru / Анна Сейтумерова

Курс евро на Мосбирже упал до 52,5 рубля. Такое падение фиксируется впервые с 2014 года.

По состоянию на 11.01 курс евро достиг 53,1 рубля. Курс доллара находится на уровне 56,8 рубля.

Фото: скриншот

На прошлой неделе доллар на бирже опустился ниже 58 рублей. Такой отметки американская валюта достигла впервые с 19 августа.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Татьяна Леухина
ЭкономикаФинансыОбществоВласть

Новости партнеров

комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также
Фондовый рынок