Курс евро на Мосбирже снизился до 52 рублей впервые с 2014 года
Курс евро на Мосбирже упал до 52,5 рубля. Такое падение фиксируется впервые с 2014 года.
По состоянию на 11.01 курс евро достиг 53,1 рубля. Курс доллара находится на уровне 56,8 рубля.
На прошлой неделе доллар на бирже опустился ниже 58 рублей. Такой отметки американская валюта достигла впервые с 19 августа.
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Татьяна ЛеухинаЭкономикаФинансыОбществоВласть
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