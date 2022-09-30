В Казани обеспечили теплом 90% многоквартирных домов

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

На сегодняшний день в Казани отопление включили в 4 946 многоквартирных домах — это 90,03% от их общего числа. Всего теплом должны обеспечить почти 5,5 тысячи зданий.

Среди объектов социальной сферы отопление включили в 98,1% от плана — 835. Это все детские сады и учреждения культуры, 254 школы и 112 объектов здравоохранения, сообщили в мэрии города.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

По вопросам отопления жители Казани могут обратиться на горячие линии:

в Комитет жилищно-коммунального хозяйства: +7 (843) 590-96-22, +7 (843) 590-96-23 (ежедневно с 8:00 до 20:00);

в систему «Открытая Казань»: +7 (843) 236-41-23.

Звонки принимаются также в администрациях районов Казани:



Авиастроительный и Ново-Савиновский районы: +7(843)223-22-44 (круглосуточно);

Вахитовский и Приволжский районы: +7(843)223-21-11, доб.2305 (по будням с 9:00 до 18:00, перерыв — с 12:00 до 13:00);

Кировский и Московский районы: +7(843)223-29-99 (по будням с 9:00 до 18:00);

Советский район: +7(843)223-20-00 (доб. 4311, 4110) (по будням с 9:00 до 18:00, по субботам с 8:00 до 16:00, по воскресеньям с 9:00 до 18:00, перерыв — ежедневно с 12:00 до 13:00);

Префектура «Старый город»: +7(843)221-49-99 (по будням с 9:00 до 18:00, перерыв — с 12:00 до 13:00).



Напомним, отопительный сезон в Казани стартовал 26 сентября. Изначально планировалось начать его 20 сентября, но дату сдвинули из-за теплой погоды.

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Татьяна Демина