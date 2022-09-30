Новости общества

09:36 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В Казани обеспечили теплом 90% многоквартирных домов

09:19, 30.09.2022
В Казани обеспечили теплом 90% многоквартирных домов
Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

На сегодняшний день в Казани отопление включили в 4 946 многоквартирных домах — это 90,03% от их общего числа. Всего теплом должны обеспечить почти 5,5 тысячи зданий.

Среди объектов социальной сферы отопление включили в 98,1% от плана — 835. Это все детские сады и учреждения культуры, 254 школы и 112 объектов здравоохранения, сообщили в мэрии города.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

По вопросам отопления жители Казани могут обратиться на горячие линии:

  • в Комитет жилищно-коммунального хозяйства: +7 (843) 590-96-22, +7 (843) 590-96-23 (ежедневно с 8:00 до 20:00);
  • в систему «Открытая Казань»: +7 (843) 236-41-23.

Звонки принимаются также в администрациях районов Казани:

  • Авиастроительный и Ново-Савиновский районы: +7(843)223-22-44 (круглосуточно);
  • Вахитовский и Приволжский районы: +7(843)223-21-11, доб.2305 (по будням с 9:00 до 18:00, перерыв — с 12:00 до 13:00);
  • Кировский и Московский районы: +7(843)223-29-99 (по будням с 9:00 до 18:00);
  • Советский район: +7(843)223-20-00 (доб. 4311, 4110) (по будням с 9:00 до 18:00, по субботам с 8:00 до 16:00, по воскресеньям с 9:00 до 18:00, перерыв — ежедневно с 12:00 до 13:00);
  • Префектура «Старый город»: +7(843)221-49-99 (по будням с 9:00 до 18:00, перерыв — с 12:00 до 13:00).

Напомним, отопительный сезон в Казани стартовал 26 сентября. Изначально планировалось начать его 20 сентября, но дату сдвинули из-за теплой погоды.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Татьяна Демина
Общество Татарстан

Новости партнеров

комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также