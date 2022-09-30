Глава ДНР назвал Краснолиманское направление фронта самым сложным

Краснолиманское направление остается самым сложным на фронте. Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин в своем telegram-канале.

— Самое сложное направление — краснолиманское, но тем менее наши ребята, союзные силы, ситуацию удерживают, и с учетом приходящего подкрепления, я думаю, мы там ситуацию совсем скоро переломим, — отметил он.

Пушилин пообещал, что в ближайшем будущем обстановка изменится в пользу союзных сил, передает RT.

Народная милиция ДНР в среду сообщила, что Красный Лиман и ключевые трассы по-прежнему под контролем союзных сил. Ранее Минобороны рассказало о неудачной попытке ВСУ перейти в наступление на этом направлении.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Татьяна Леухина