Первый вице-премьер Башкирии решил уйти добровольцем на СВО

Первый вице-премьер правительства Башкирии Азат Бадранов принял решение стать участником специальной военной операции России на Украине. Он уже написал заявление с просьбой приостановить действие его служебного контракта «в связи с поступлением на военную службу по контракту в ряды Вооруженных сил Российской Федерации».



Как сообщил в своем telegram-канале глава ДНР Денис Пушилин, Азат Бадранов войдет в состав батальона имени Героя России Минигали Шаймуратова. Он сформирован в Башкирии.

Фото: telegram-канал Радия Хабирова

Глава Башкирии Радий Хабиров сообщил, что поддержал решение Бадранова:

— Никогда не скрывал, что мы с Азатом не просто коллеги, а соратники и близкие по духу люди. Горжусь его поступком. Считаю, что настоящие мужчины должны поступать таким образом, — написал он.

Радий Хабиров отметил, что в эти дни другие чиновники тоже «спокойно, с достоинством приняли решение и ушли на СВО либо мобилизованными, либо добровольцами».

Напомним, 21 сентября президент России Владимир Путин объявил о частичной мобилизации. Как сообщил министр обороны страны Сергей Шойгу, призыву подлежат 300 тысяч резервистов.



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Маргарита Головатенко