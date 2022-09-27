ВЦИОМ: летом за границей отдыхали 2% россиян

За границей летом отдохнули всего 2% россиян, такими данными поделился ВЦИОМ. А в пределах страны летний отпуск провели 16% граждан — это самый высокий показатель за последние четыре года. Всероссийский телефонный опрос был проведен 3—4 сентября 2022 года, участие приняли 1,6 тыс. респондентов в возрасте от 18 лет.

География летних отпусков была не столь обширна: на вопрос о том, где именно был отдых, каждый третий (34%) назвал Турцию, 14% назвали Абхазию, каждый девятый (11%) — Казахстан, 7% респондентов — Таиланд, Египет — 5%, ОАЭ и Армению — еще по 4%.

Летом отдыхали в другом городе или регионе России 16% россиян, это максимальный показатель с 2018 года. Направления, стоит отметить, не ограничились только южными: здесь и центральная часть России, и Сибирь, и Урал, и даже Дальний Восток.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Курорты Краснодарского края посетили 7%, 2% отдыхали в Крыму. Отдыхающие в другом городе или регионе России, чаще всего выбирали посещение Санкт-Петербурга и Москвы (по 11%). Далее следуют Казань и Нижний Новгород — по 6%, Алтай назвали 5%, Волгоград — еще 4%, по 3% побывали в Красноярске, Владивостоке, Екатеринбурге, Челябинске, Махачкале, Калининграде, Пятигорске и Иркутске.

Также респондентам было предложено назвать плюсы и минусы отдыха в России. Среди преимуществ отдыха в России наши сограждане называли в первую очередь красивую природу, чистый воздух, климат (19%), 17% остались довольны хорошей погодой и жарким летом. На вопрос о том, что не понравилось в отдыхе в России в этом году, каждый третий ответил, что такого нет (28%). А главным фактором недовольства стали высокие цены на жилье, продукты и сам отдых — 17%.

Стоит отметить, что внутри Татарстана 98% спроса от туристов пришлось на Казань. Причем он был сосредоточен не в центральном Вахитовском районе (30%), а Ново-Савиновском (35%), где немало жилых комплексов имеют вид на главные достопримечательности города.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Илина Хакимова