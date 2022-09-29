Новости общества

16:47 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В Татарстане утвердили состав Совета потребителей по вопросам деятельности субъектов естественных монополий

16:33, 29.09.2022
В Татарстане утвердили состав Совета потребителей по вопросам деятельности субъектов естественных монополий
Фото: realnoevremya.ru

В Татарстане утвердили состав Межотраслевого совета потребителей по вопросам деятельности субъектов естественных монополий при президенте Татарстана, соответствующий указ подписал президент республики.

Состав утвержден на четыре года. Указ вступает в силу со дня его подписания, то есть с 29 сентября 2022 года.

В состав Совета вошли:

  • заместитель гендиректора Ассоциации предприятий и промышленников Татарстана (региональное объединение работодателей) Тимур Халиков — председатель Совета;
  • заместитель гендиректора акционерного общества «Татнефтехиминвест-холдинг» Ильфат Салихов — заместитель председателя Совета — ответственный секретарь Совета;
  • председатель Татарстанского регионального отделения Общероссийской общественной организации «деловая Россия» Артур Абдульзянов;
  • директор ООО «Аудит-Практик» Анвар Абубакиров;
  • председатель Союза «Торгово-промышленная палата Татарстана» Шамиль Агеев;
  • председатель Общественной палаты Татарстана Зиля Валеева;
  • член правления Союза домовых комитетов — Совета многоквартирных домов Казани Ирина Волкова;
  • заместитель координатора по идеологической работе Татарстанского регионального отделения политической партии ЛДПР — Либерально-демократической партии России Марсель Габдрахманов;
  • глава Дрожжановского района Татарстана Марат Гафаров;
  • руководитель исполкома Казани Рустем Гафаров;
  • гендиректора АО «Холдинговая компания «АК Барс» Иван Егоров;
  • директор ООО «Юридическая фирма Татюринформ» Марат Камалов;
  • глава Набережных Челнов Наиль Магдеев;
  • председатель Совета регионального отделения Социалистической политической партии «Справедливая Россия — патриоты — за правду» Альмир Михеев;
  • председатель правления Союза хлебопроизводителей Татарстана Ильдар Никифоров;
  • гендиректор Ассоциации предприятий и промышленников Татарстана Алексей Пахомов;
  • руководитель Регионального комитета Татарстанского регионального отделения всероссийской политической партии «Единая Россия» Марат Самигуллин;
  • председатель Совета Ассоциации предприятий малого и среднего бизнеса Татарстана Фарид Сафин;
  • руководитель исполнительного комитета Регионального отделения Общероссийского общественного движения «Народный фронт «За Россию» в Татарстане Ринат Фазылов;
  • гендиректор ООО «Строительная компания «Строймаш» Ленар Шарипов.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Маргарита Головатенко
ОбществоВласть Татарстан

Новости партнеров

комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также