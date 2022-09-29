В Татарстане утвердили состав Совета потребителей по вопросам деятельности субъектов естественных монополий
В Татарстане утвердили состав Межотраслевого совета потребителей по вопросам деятельности субъектов естественных монополий при президенте Татарстана, соответствующий указ подписал президент республики.
Состав утвержден на четыре года. Указ вступает в силу со дня его подписания, то есть с 29 сентября 2022 года.
В состав Совета вошли:
- заместитель гендиректора Ассоциации предприятий и промышленников Татарстана (региональное объединение работодателей) Тимур Халиков — председатель Совета;
- заместитель гендиректора акционерного общества «Татнефтехиминвест-холдинг» Ильфат Салихов — заместитель председателя Совета — ответственный секретарь Совета;
- председатель Татарстанского регионального отделения Общероссийской общественной организации «деловая Россия» Артур Абдульзянов;
- директор ООО «Аудит-Практик» Анвар Абубакиров;
- председатель Союза «Торгово-промышленная палата Татарстана» Шамиль Агеев;
- председатель Общественной палаты Татарстана Зиля Валеева;
- член правления Союза домовых комитетов — Совета многоквартирных домов Казани Ирина Волкова;
- заместитель координатора по идеологической работе Татарстанского регионального отделения политической партии ЛДПР — Либерально-демократической партии России Марсель Габдрахманов;
- глава Дрожжановского района Татарстана Марат Гафаров;
- руководитель исполкома Казани Рустем Гафаров;
- гендиректора АО «Холдинговая компания «АК Барс» Иван Егоров;
- директор ООО «Юридическая фирма Татюринформ» Марат Камалов;
- глава Набережных Челнов Наиль Магдеев;
- председатель Совета регионального отделения Социалистической политической партии «Справедливая Россия — патриоты — за правду» Альмир Михеев;
- председатель правления Союза хлебопроизводителей Татарстана Ильдар Никифоров;
- гендиректор Ассоциации предприятий и промышленников Татарстана Алексей Пахомов;
- руководитель Регионального комитета Татарстанского регионального отделения всероссийской политической партии «Единая Россия» Марат Самигуллин;
- председатель Совета Ассоциации предприятий малого и среднего бизнеса Татарстана Фарид Сафин;
- руководитель исполнительного комитета Регионального отделения Общероссийского общественного движения «Народный фронт «За Россию» в Татарстане Ринат Фазылов;
- гендиректор ООО «Строительная компания «Строймаш» Ленар Шарипов.
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