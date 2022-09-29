Кардиолог рассказал о профилактике инфаркта и инсульта

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов

Директор НИИ кардиологии СамГМУ, эксперт Центра компетенций Национальной технологической инициативы (НТИ) «Бионическая инженерия в медицине» на базе СамГМУ, профессор Дмитрий Дупляков рассказал RT, как уберечь себя от сердечно-сосудистых заболеваний и избежать инфаркта и инсульта. В первую очередь, важно заниматься спортом и правильно питаться.

— Профилактика инфаркта миокарда включает в себя физические тренировки, регулярное потребление чистой воды, рациональное питание, отказ от вредных привычек, положительный эмоциональный настрой и периодические профилактические посещения врача. Медикаментозная профилактика (только по рекомендации врача) может включать препараты, снижающие артериальное давление, уровень холестерина в крови, антиагреганты, препараты, снижающие уровень сахара в крови у людей с сахарным диабетом, — объяснил врач.

Он также напомнил, что инфаркт и инсульт, несмотря на то, что это разные заболевания, возникают по одной причине. Сосуды закупориваются тромбами, которые образуются на месте растущей атеросклеротической бляшки. Кровообращение и целостность сосудов нарушаются из-за закупорки просвета сосудов.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Кроме того, эти болезни, по словам эксперта, еще и достаточно коварны. Долгое время они могут протекать незаметно из-за долгой накопляемости холестерина в сосудах. Длительное время это не приносит никакого дискомфорта. Более того, столкнуться с инфарктом и инсультом могут не только люди старшего возраста, но и молодые и даже дети.

— С возрастом риск сосудистой патологии, без сомнения, увеличивается, однако не стоит забывать, что из-за социально-демографических, экономических и экологических условий заболевания все чаще возникают у лиц более молодого возраста. Также существует целый ряд редких генетических заболеваний, связанных с патологией сердечно-сосудистой системы, способствующих возникновению инфаркта и инсульта даже у детей, — добавил Дупляков.

Он также отметил, что факторы риска возникновения таких заболеваний делятся на зависящие и не зависящие от человека. К первым относятся все составляющие образа жизни: вредные привычки, неправильное питание, малоподвижный образ жизни, ожирение. Эти факторы подлежат коррекции. Ко вторым факторам относятся возраст, мужской пол, наследственность.

— Для профилактики заболеваний сердца необходимо регулярно наблюдаться у терапевта и проводить общий и биохимический анализ крови с обязательным контролем уровня холестерина и глюкозы. Начинать нужно не позже 40 лет, а если у ваших родственников были случаи ранних инфарктов или инсультов (до 50 лет), то еще раньше — с 25—30 лет, — заключил кардиолог.

Ежегодно 29 сентября отмечается Всемирный день сердца.

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Елизавета Пуншева