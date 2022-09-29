Утечки газа из «Северного потока» могут стать климатической катастрофой

Утечки газа из «Северного потока» могут стать новой катастрофой для климата — 700-метровая лужа бурлящей воды в Балтийском море, образовавшаяся в результате разрыва газопровода, очень волнует экологов, сообщает Bloomberg.

Это самая большая из трех крупных утечек газа из трубопроводов, соединяющих Россию с Европой. По оценкам Германии, в результате выбросов в атмосферу попало около 300 тысяч метрических тонн метана — одного из самых мощных парниковых газов.

Причина трех почти одновременных прорывов трубопровода не была подтверждена, но следователи ФСБ России возбудили уголовное дело об акте международного терроризма в связи со взрывами на газопроводах «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2».

Хотя трубопроводы «Северного потока — 1» были остановлены, а «Северный поток — 2» даже не запускался, все они содержали природный газ под давлением, подавляющую часть которого составляет метан. Федеральное агентство по охране окружающей среды Германии заявило, что его расчет количества выбрасываемого метана основан на предполагаемом состоянии заполнения и информации об объеме из двух трубопроводов.

Фото: gazprom.ru

— На трубопроводах нет механизмов сдерживания, поэтому все содержимое труб, вероятно, вытечет, — говорится в заявлении FEA.



Две из трех утечек произошли в исключительной экономической зоне Дании, которая находится в международных водах и находится недалеко от острова Борнхольм в Балтийском море. Официальные лица там заявили, что более половины газа из разорванных трубопроводов уже утекло в Балтийское море, и ожидается, что большая часть оставшегося газа покинет трубопроводы к ближайшему воскресенью.

Хотя утечки метана вредны для климата, они не представляют серьезной угрозы для морской среды, заявило министерство окружающей среды Германии, подчеркнув предыдущие случаи, когда газ выбрасывался из-за бурения в Северном море.

Другие ученые заявили, что, хотя утечки из «Северного потока» стали катастрофой для климата, они по-прежнему меркнут по сравнению с ежедневными выбросами из газовой инфраструктуры во всем мире, где, по словам Пирса Форстера, около десятой части запасов ископаемого топлива попадает в атмосферу.



МИД России 28 сентября потребовал от Вашингтона ответа на вопрос о том, причастны ли США к возможной диверсии на газопроводах «Северный поток».



Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Илина Хакимова