Президент Татарстана: «Кто-нибудь ходил в Минфин России деньги получать? Это же Брестская крепость»

Гендиректор АНО «Инновационный инжиниринговый центр» Николай Колпаков на заседании совета директоров АО «Татнефтехиминвест-холдинг» рассказал о применении государственных инструментов поддержки при переносе крупных заказов нефтегазовых компаний из зарубежных стран на территорию России. Так, при участии центра в Россию был переведен первый этап контракта на строительство нефтегазовой платформы для разработки шельфа стоимостью 76 млрд рублей.

— Перед нами стоит задача — перенести в Россию заказы на 5 трлн рублей до 2030 года, так как зависимость от зарубежных решений российского ТЭК высока. Это имеет высокую перспективу взаимодействия с промышленными предприятиями РФ, — отметил он. Инжиниринг зарубежных продуктов ведется на основе предоставления грантов. Так, на локализацию одного изделия выделяется от 100 до 200 млн рублей.

Этот механизм вызвал сомнения у руководителей промышленного комплекса РТ. Так, глава ОЭЗ «Алабуга» Тимур Шагивалеев спросил у докладчика: «Чтобы локализовать импорт в 5 трлн рублей, достаточно ли инвестиций в 46 млрд, на ваш взгляд?»

В ответ глава АНО «Инновационный инжиниринговый центр» пояснил, что это тестовый механизм, который будет расширяться в будущем.

Гендиректор АНО «Инновационный инжиниринговый центр» Николай Колпаков на заседании совета директоров АО «Татнефтехиминвест-холдинг» рассказал о применении государственных инструментов поддержки при переносе крупных заказов нефтегазовых компаний из зарубежных стран на территорию России. Фото: tatarstan.ru

Президент Татарстана посоветовал не критиковать новые механизмы федеральной поддержки, а включаться в работу: «Я тоже спросил: почему 100—200 млн рублей на каждое изделие, почему так мало? Но давайте начнем с этого, давайте начнем показывать результат».

— Ребята, кто-нибудь ходил в Минфин России деньги получать? — обратился он к залу. — Это Брестская крепость. Сколько времени она стояла перед немцами? Три месяца? А у нас... — дал понять Рустам Минниханов, насколько ценен сейчас каждый инструмент поддержки.

Он призвал промышленные предприятия принять активное участие в проектах импортозамещения в партнерстве с АНО «Инновационный инжиниринговый центр».

— Ребята, в стране есть такая мощная авторитетная структура. Не так много регионов, которые могут участвовать в этой системе. Их всего десяток. Остальные регионы-реципиенты могут только «перерабатывать» деньги, а мы — выращиваем деньги. Для этого нужны технологии, производства, рабочие места. Я очень убедительно прошу включиться, — призвал Минниханов и посетовал, что в стране «даже техники нормальной нет». — Они (Запад) нам ничего не поставят. Мы бы не смогли это сделать, если бы санкции не ввели. Попробуй конкурировать с мировыми компаниями, а сейчас их нет, — звал он двигаться вперед.

Луиза Игнатьева