РБК: со следующего года правительство России сможет продавать долги иностранных государств

Правительство России с 2023 года сможет передавать право требования к иностранным государствам по долгам перед Москвой неподсанкционным структурам, работающим в странах-должниках. Об этом сообщает РБК со ссылкой на материалы к проекту бюджета.

Такая схема даст возможность обеспечить получение средств по долгам других стран в федеральный бюджет в обход ограничений, введенных Западом. При продаже долга расчеты планируется проводить в тех валютах, которым не грозят санкции.

В сентябре Минфин России сообщил о выплате в рублях купона по выпускам суверенных еврооблигаций с погашением в 2023 и 2043 годах. Платежный агент по еврооблигациям получил средства для выплаты купонного дохода по выпускам в общей сумме 7 миллиардов рублей ($ 117,2 миллиона).



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Татьяна Леухина