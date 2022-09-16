Минфин выплатил купоны по двум выпускам евробондов в рублях

Минфин России выплатил в рублях купон по выпускам суверенных еврооблигаций с погашением в 2023 и 2043 годах. Об этом говорится в сообщений ведомства.

Платежный агент по еврооблигациям — Национальный расчетный депозитарий (НРД) — получил средства для выплаты купонного дохода по выпускам в общей сумме 7 миллиардов рублей ($ 117,2 миллионов).

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В Минфине подчеркнули, что обязательства по обслуживанию государственных ценных бумаг России исполнены в полном объеме.

В июне президент России Владимир Путин подписал указ, устанавливающий временный порядок исполнения обязательств по внешнему валютному долгу страны.



В конце мая министр финансов Антон Силуанов сообщал, что Россия будет рассчитываться с держателями российских еврооблигаций по механизму, аналогичному схеме оплаты российского газа в рублях.



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Татьяна Леухина