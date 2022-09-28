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Шведская служба безопасности начала расследование аварии на «Северных потоках»

19:01, 28.09.2022
Шведская служба безопасности начала расследование аварии на «Северных потоках»
Фото: nord-stream2.com

Шведская служба безопасности начала расследование утечек газа с «Северных потоков», сообщает RT со ссылкой на заявление ведомства.

В службе безопасности не исключают причастности иностранных государств к авариям на газопроводах:

— Это может быть серьезным преступлением, частично направленным против интересов Швеции, — указано в заявлении.

Предварительное расследование начато под руководством прокурора Управления национальной безопасности. Сейчас происшедшее квалифицируется как саботаж.

В МИД России потребовали от Вашингтона ответа на вопрос о том, причастны ли США к возможной диверсии на газопроводах «Северный поток». Официальный представитель МИД Мария Захарова опубликовала фрагмент февральской пресс-конференции президента США Джо Байдена, в ходе которой он утверждал, что в случае пересечения Россией границы с Украиной «Северного потока» «уже не будет».

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Маргарита Головатенко
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