В МИД потребовали у Байдена ответить, причастны ли США к аварии на «Северном потоке»

МИД России требует от Вашингтона ответа на вопрос о том, причастны ли США к возможной диверсии на газопроводах «Северный поток», об этом заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.



В своем telegram-канале она опубликовала фрагмент февральской пресс-конференции президента США Джо Байдена, в ходе которой он утверждал, что в случае пересечения Россией границы с Украиной «Северного потока» «уже не будет».

Она подчеркнула, что «заявление о намерении было подкреплено обещанием», и призвала нести ответственность за свои слова.

Фото: gazprom.ru

Nord Stream 2 AG сообщил, что на трех его нитках произошло ЧП. Датские власти заявили об утечке газа в районе острова Бронхольм. В районе утечек газа на трубопроводах «Северного потока» зафиксировали два мощных взрыва. При этом радиостанция Radio Sweden объявила, что магнитуда одного из взрывов составляла 2,3 по шкале Рихтера. В связи с этим Бьерн Лунд полагает, что взрывы происходили под водой.

Оператор газопровода Nord Stream AG заявил, что в настоящее время невозможно оценить сроки возобновления работы «Северного потока».

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Маргарита Головатенко