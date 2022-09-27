Эксперт рассказал, какие последствия ожидают ЕС из-за разрушений на нитках «Северного потока»

Эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при правительстве России Станислав Митрахович рассказал RT, как отразятся на Европейском союзе разрушения на нитках «Северного потока».

Он заявил, что по «Северному потоку» и «Северному потоку — 2» газ в Европу не идет. По его словам, «в моменте» авария никак не влияет на энергообеспечение ЕС.

— Я думаю, это может повлиять на перспективу газовых поставок в Европу, — предположил Митрахович.

Фото: realnoevremya.ru

Эксперт также добавил, что могла произойти диверсия. В таком случае в ней замешаны те, кто заинтересован в разрыве отношений между Россией и ЕС.

— Чтобы было максимально сложно восстановить отношения в будущем. Если диверсия имела место, то вот те, наверное, интересанты, — объяснил аналитик.

«Северный поток» — экспортный газопровод из России в Европу через Балтийское море. Вчера Nord Stream 2 AG сообщил, что на трех его нитках произошло ЧП. Датские власти заявили об утечке газа в районе острова Бронхольм.

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Елизавета Пуншева