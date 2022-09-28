Оператор «Северного потока» затруднился назвать сроки возобновления работы

В настоящее время невозможно оценить сроки возобновления работы «Северного потока», заявил оператор газопровода Nord Stream AG.



— Nord Stream AG задействует все необходимые ресурсы для проведения оценки ущерба в сотрудничестве с местными властями. Сроки восстановления работоспособности газопровода в настоящее время оценить невозможно, — сказано в сообщении компании.

Причины инцидента установят в результате расследования, заключил оператор.

Фото: realnoevremya.ru

В районе утечек газа на трубопроводах «Северного потока» зафиксировали два мощных взрыва. При этом радиостанция Radio Sweden объявила, что магнитуда одного из взрывов составляла 2,3 по школе Рихтера. В связи с этим Бьерн Лунд полагает, что взрывы происходили под водой.

Напомним, что вчера Nord Stream 2 AG сообщил, что на трех его нитках произошло ЧП. Датские власти заявили об утечке газа в районе острова Бронхольм.

Эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при правительстве России Станислав Митрахович пояснил, что по «Северному потоку» и «Северному потоку — 2» газ в Европу не идет. По его словам, «в моменте» авария никак не влияет на энергообеспечение ЕС.

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Маргарита Головатенко